Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС — Finance.ua
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Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС

Світ
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Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС
Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС
Молдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як «транспортний безвіз».
Про це повідомляє Newsmaker, наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.
Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи.
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«Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)», — зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи.
Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.
29 червня «транспортний безвіз» з ЄС підписала також Україна.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти — щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни рф проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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