Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС — Finance.ua

Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС Вчора 14:34 — Світ

Молдова одночасно з Україною підписала «транспортний безвіз» з ЄС

Молдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як «транспортний безвіз».

Про це повідомляє Newsmaker , наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.

Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи.

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«Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)», — зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи.

Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти — щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни рф проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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