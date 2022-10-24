Мобілізація: кому чекати повістки та що загрожує за ухилення — Finance.ua
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Мобілізація: кому чекати повістки та що загрожує за ухилення

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Наразі в Україні є необхідність в доукомплектуванні військових підрозділів, тому мобілізаційні заходи будуть продовжуватися, а повістки слід очікувати всім військовозобов’язаним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Юрія Максиміва в інтерв’ю ТСН.ua.
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«Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність», — сказав він.
Максимів сподівається, що у 2023 році на Україну чекає перемога та знищення усіх ворогів. Так, він вважає, що і в наступному році буде проводуть поводитись мобілізаційні заходи. Оскільки поки Україна воює, повинен бути гарантований особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.
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«Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним», — сказав він.
Максимів також зазначив, що не існує заборон щодо місця вручення повісток. Так, за законом не говориться про те, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Законодавство говорить про оповіщення шляхом вручення повістки.
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Він додав, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність — до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що третя хвиля мобілізації йде за планом. Наразі немає потреби у додатковому наборі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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