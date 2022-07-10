Мобілізація жінок. Чи забиратимуть до армії після 1 жовтня — Finance.ua

Мобілізація жінок. Чи забиратимуть до армії після 1 жовтня Вчора 13:33 — Особисті фінанси

В Україні жінок можуть мобілізувати під час воєнного стану. Однак не варто вважати, що взяття на облік автоматично передбачає негайне приєднання до лав ЗСУ.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько. Він пояснив, які особливості призову жінок передбачено законодавством.

У Законі України «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено примусову мобілізацію жінок. Однак це поширюється лише на громадянок, які перебувають на військовому обліку. Їх можуть призвати на військову службу або залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

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У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом). Слід наголосити, що положення про добровільність діє лише у мирний час і стосується тих, хто перебуває на обліку, а не всіх жінок.

Також про деталі цього закону розповіла юрист Катерина Аніщенко. Вона зазначила, що взяття на військовий облік не є тотожнім призову на службу. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває в запасі.

Раніше Маляр повідомила, що на сьогодні у Збройних сил України немає потреби у мобілізації жінок, обмежень на виїзд жінок немає і можливість такого обмеження не обговорюється. Вона наголосила, що це інформація станом на сьогодні, а з точки зору динаміки та розвитку війни не може бути прогнозів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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