Міжнародні резерви встановили історичний рекорд незалежної України — НБУ — Finance.ua
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Міжнародні резерви встановили історичний рекорд незалежної України — НБУ

Казна та Політика
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Міжнародні резерви встановили історичний рекорд незалежної України — НБУ
Міжнародні резерви встановили історичний рекорд незалежної України — НБУ
Міжнародні резерви перевищили 41,7 млрд дол. США за підсумками липня, оновивши історичний рекорд незалежної України.
Про це повідомляється на сайті Національно банку України.
«Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 41 718,6 млн дол. США. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року — 39 026,5 млрд дол. США», — сказано в повідомленні.

Завдяки чому зросли міжнародні резерви

Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
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Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 681,3 млн дол. США. З цієї суми:
  • 1 657,4 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1 496,3 млн дол. США — пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
  • 1 300,3 млн дол. США — грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них — 1 250,0 млн дол США від Сполучених Штатів;
  • 227,3 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. США, з яких:
  • 319,6 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 66,8 млн дол. США — боргу перед Світовим банком;
  • решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У липні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку 1 873,4 млн дол. США та викупив до резервів — 12,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1 860,5 млн дол. США.
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Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,0 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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