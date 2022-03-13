Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу — Finance.ua

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Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу

Вчора 13:05Казна та Політика
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Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу
Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними — близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.
Про це повідомили в НБУ.
«Попри війну, що триває на наших теренах, Національний банк зацікавлений у тому, аби банки якомога активніше працювали саме між собою. Курси, за якими Національний банк здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, попри їхню фіксацію, створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми», — зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.
Національний банк 24 лютого 2022 року для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи в умовах збройної агресії російської федерації оперативно ухвалив низку рішень, зокрема про фіксацію курсу на рівні 24 лютого та призупинення роботи валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.
24 лютого Національний банк послабив та уточнив низку обмежень, дозволивши, зокрема, проведення між банками операцій на умовах «своп». А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.
За матеріалами: Finance.UA
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