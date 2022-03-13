Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу — Finance.ua

Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу

Вчора 13:05 — Казна та Політика

Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними — близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.

Про це повідомили в НБУ.

«Попри війну, що триває на наших теренах, Національний банк зацікавлений у тому, аби банки якомога активніше працювали саме між собою. Курси, за якими Національний банк здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, попри їхню фіксацію, створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми», — зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Національний банк 24 лютого 2022 року для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи в умовах збройної агресії російської федерації оперативно ухвалив низку рішень , зокрема про фіксацію курсу на рівні 24 лютого та призупинення роботи валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

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