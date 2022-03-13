НБУ закликав FinCEN Мінфіну США розпочати розслідування проти міжнародних компаній із російським капіталом — Finance.ua

НБУ закликав FinCEN Мінфіну США розпочати розслідування проти міжнародних компаній із російським капіталом

Вчора 11:46 — Казна та Політика

Національний банк України звернувся до виконуючого обов’язки директора Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Гімамаулі Дас із проханням розпочати превентивні розслідування щодо податкових резидентів та підприємств, що підпорядковуються резидентам росії у всьому світі, з метою запобігання поширенню міжнародного тероризму.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

У зверненні Національного банку йдеться, зокрема, про компанії з російським капіталом, що використовують долари США та фінансові інструменти в еквіваленті національної валюти Сполучених Штатів Америки в усьому світі, сплачуючи податки до бюджету країни-агресора. НБУ також закликав FinCEN попередити банки та інші фінансові установи (США, Великобританії, Швейцарії, країн ЄС тощо), які обслуговують російський капітал, про можливі санкції, що можуть бути застосовані до них як до співучасників фінансування міжнародного тероризму.

«Війна росії проти України супроводжується жахливими терористичними актами проти мирних жителів нашої держави. Безумовно, згодом трагедії, що відбуваються в нашій країні, будуть розглянуті Гаазьким трибуналом та визнані ним злочинами проти людства та актом геноциду українського народу. Але наразі ми звертаємося до вас із проханням реалізувати превентивні заходи для запобігання збільшенню кількості жертв серед мирного населення», — наголосив заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Довідка Finance.ua

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням коштів у США та за кордоном, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами.

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