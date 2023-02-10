Мінсільгосп США зберіг прогноз урожаю пшениці в Україні на 21 млн тонн у 2022/2023 — Finance.ua
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Мінсільгосп США зберіг прогноз урожаю пшениці в Україні на 21 млн тонн у 2022/2023

Казна та Політика
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Міністерство сільського господарства США (USDA) зберегло прогноз урожаю пшениці в Україні на рівні 21 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році (липень 2022 — червень 2023).
Про це йдеться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).
«Відповідно до оновлених прогнозів USDA, в 2022/23 МР показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу: 21,0 млн тонн та 27,0 млн тонн відповідно. А от показники експорту збільшено по обом культурам: пшениці на 0,5 млн тонн до 13,5 млн тонн, кукурудзи на 2,0 млн тонн до 22,5 млн тонн», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, прогноз світового виробництва пшениці в 2022/23 МР передбачає зростання на 2,5 млн тонн до 783,8 млн тонн.
При цьому в основному зростання відбувається за рахунок збільшення виробництва для Австралії на 1,4 млн тонн до 38 млн тонн (рекорд третій рік поспіль) та росії на 1 млн тонн до 92 млн тонн.
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Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2022/23 МР збільшено на 0,9 млн тонн до 269,3 млн тонн за рахунок збільшення Австралією та Китаєм, проте, запаси залишаються найнижчими з 2016/17 МР.
«Прогнозовані показники виробництва кукурудзи на 2022/23 МР передбачають зменшення виробництва на 4,5 млн тонн до 1 151,4 млн тонн за рахунок Аргентини (- 5 млн тонн до 47 млн тонн). Це падіння частково компенсується підвищенням обсягів виробництва Філіппінами і В’єтнамом. Для Аргентини виробництво скорочується як на основі зменшення посівних площі, так і врожайності», — йдеться в повідомленні.
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Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи в 2022/23 МР знизився на 1,1 млн тонн порівняно з прогнозом минулого місяця до 295,3 млн тонн.
При цьому знизилися запаси в Україні та Індонезії, що частково компенсуються підвищенням для Бразилії та Канади.
За матеріалами:
Українські Новини
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