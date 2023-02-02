Названо області-лідери за кількістю земельних угод — Finance.ua

Названо області-лідери за кількістю земельних угод Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

З 24 лютого 2022 було укладено 44 307 угод на ринку землі, що охоплюють площу в 82 254 га.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельниччина (8,6 тис. га), Полтавщина (8,6 тис. га), Вінниччина (8,5 тис. га), Дніпропетровщина (8,2 тис. га), Кіровоградщина (8,2 тис. га).

За останні два тижні було укладено 1 126 правочинів у межах ринку землі за площею в понад 2,2 тис. га.

У цілому станом на сьогодні за весь період функціонування ринку землі укладено 145 273 земельні угоди за площею в 326 780 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5681 нотаріус. Усього заяв — 6398, із них погоджено — 5566, відмову отримали 833.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (39,6 тис. га),

Дніпропетровщина (29,5 тис. га),

Полтавщина (26,9 тис. га);

Кіровоградщина (26,5 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 41 268 грн. Такий показник отримано на основі 120 275 угод із продажу землі за площею в 273 727 га.

У січні 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався:

в Івано-Франківській області — 113 879 грн.

Львівська (95 524 грн),

Київська (55 228 грн),

Закарпатська (49 497 грн,

Хмельницька область (45 831 грн).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, раніше ми писали про ціну землі у лютому 2022 року.

Де земля коштує найдорожче:

у Львівській області — 245,3 тис. гривень у середньому за гектар;

у Київській області середня вартість гектара у 156 тис. гривень;

на третьому місці Івано-Франківська область, де гектар продається за 151 тисячу гривень.

Найдешевша земля:

у Запорізькій області — 22,8 тис. гривень у середньому за гектар;

Херсонська обл. — 23 тис. гривень за гектар;

Чернігівська — 23,5 тис. гривень.

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