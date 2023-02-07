«Зернова ініціатива»: Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні — Finance.ua

«Зернова ініціатива»: Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні Сьогодні 06:20 — Аграрний ринок

Через дії російської сторони, яка блокує інспекції суден в Босфорі, у січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж в грудні.

Про це Міністерство інфраструктури України повідомляє у Фейсбуці

За інформацією Мінінфраструктури, у межах «зернової ініціативи» в січні світ отримав на чверть менше української агропродукції, ніж в грудні. З портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи 77 суден експортували три мільйони тонн агропродукції.

«Це на 25% менше обсягів грудня. У грудні Україна відправила 94 судна з 3,7 мільйона тонн агропродукції. Окрім цього, переважна більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі», — ідеться в повідомленні.

Зберігається тенденція щомісячного зниження обсягів експорту агропродукції через порти «Одеса», «Південний», «Чорноморськ». За шість місяців роботи «зернового коридору» світ отримав 19,7 мільйона тонн продовольства, а мав отримати понад 30 мільйонів тонн за умови стабільного функціонування коридору.

Єдина перешкода для доступу української агропродукції на світові ринки — це дії російської сторони в Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка всіма доступними шляхами і під вигаданими приводами блокує інспекції суден в Босфорі та реєстрацію нових суден до ініціативи.

В Мінінфраструктури наголошують, що зберігається критично низький показник виходу суден із портів — 2,5 судна на добу. В січні порти працювали лише на 30-40% через дефіцит флоту під завантаження. У Босфорі три судна на добу проходять інспекцію і отримують дозвіл рухатися в українські порти за продовольством при запропонованих дев`яти.

Щодня СКЦ планує проведення по 10 інспекцій на добу, але російські інспектори завершують вдало лише половину з них. Так, в січні було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173. Ще 31 перевірка не була завершена через передчасне та самовільне закінчення робочого дня інспекторами росії о 15 год. 30 хв. (регламентовано роботу до 17.30) або через претензії інспекторів російської федерації до суднових документів, які не мають перевірятися СКЦ.

Гальмується і реєстрація суден для участі в ініціативі. При заявлених понад 80 суднах представники країни-агресора без пояснення причин реєструють 2-3 судна на добу. Станом на 4 лютого 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини (98 — на вхід в порти під завантаження, 22 — з агропродукцією на вихід). Більшість з них очікує по кілька тижнів.

«Це цілеспрямована дестабілізація ситуації з метою обмежити доступ українського продовольства на світові ринки через уповільнення руху суден з/до українських портів. Україна неодноразово звертала увагу партнерів на неприпустимість блокування вільного судноплавства країною-агресором та насадження несправедливої продовольчої політики», — ідеться в повідомленні.

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Укрінформ За матеріалами:

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