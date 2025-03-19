Міністр повідомив, скільки землі втратила Україна з початку великої війни — Finance.ua

Міністр повідомив, скільки землі втратила Україна з початку великої війни Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

Міністр повідомив, скільки землі втратила Україна з початку великої війни

Україна з початку повномасштабної війни втратила 25% своїх сільгоспземель, що призвело до скорочення валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону.

«Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 млн тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 млн тонн», — сказав він.

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Міністр зазначив, що чимало територій України не підлягають сільгоспобробітку, тому що на цих сільгоспугіддях йдуть військові дії, вони заміновані або окуповані. Виходом із ситуації, на думку Коваля, є інтенсифікація виробництва.

Нагадаємо, Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році.

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