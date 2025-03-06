В Україні розширили перелік сільгосптехніки з компенсацією вартості — Finance.ua

В Україні розширили перелік сільгосптехніки з компенсацією вартості Сьогодні 07:05 — Аграрний ринок

В Україні розширили перелік сільгосптехніки з компенсацією вартості

У 2025 році перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, на які поширюється державна програма 25% компенсації вартості, розширили на понад 100 найменувань — до 11,848 тис. одиниць.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Українські аграрії мають можливість придбати сільськогосподарську техніку, 25% вартості (без ПДВ) якої компенсує держава. До оновлено переліку увійшло 11 848 одиниць техніки від 138 українських підприємств… До оновленого у 2025 році списку додано понад 100 нових найменувань», — йдеться в повідомленні.

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До оновленого у 2025 році списку сільськогосподарської техніки, 25% вартості (без ПДВ) якої компенсує держава, додано:

обладнання для кормовиробництва,

машини для очищення та сортування зерна,

системи для транспортування,

посівна техніка,

навантажувальне обладнання,

системи зрошення.

У міністерстві зауважили, що це продукція українських виробників із Полтавщини, Кіровоградщини, Тернопільщини, Одещини, яка тепер включена до програми підтримки.

«Уряд працює над тим, щоб аграрії мали доступ до сучасної техніки, яка дозволяє зменшити витрати, підвищити ефективність виробництва та зміцнити конкурентоспроможність українського агросектору», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Щоб скористатися програмою, необхідно:

Обрати техніку чи обладнання з Переліку на сайті Мінекономіки.

Придбати необхідне у визначеного постачальника.

Подати заявку до уповноваженого банку та отримати компенсацію.

Компенсація 25% вартості сільгосптехніки — це одна з програм «Зроблено в Україні», ініційована Президентом України, що реалізується Міністерством економіки.

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