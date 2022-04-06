Міністр інфраструктури розповів, коли відкриють рух трасою Київ-Чоп — Finance.ua

Міністр інфраструктури розповів, коли відкриють рух трасою Київ-Чоп
Міністр інфраструктури розповів, коли відкриють рух трасою Київ-Чоп
Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України розповів про перспективи відбудови звільнених міст Київської області та їхньої інфраструктури.
«Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2−3 місяці», — написав Кубраков у Facebook.
Також він повідомив, що міністерство паралельно працює над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. «План завершити роботи за пару тижнів», — заявив міністр.
За місяць також планують відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.
«Робимо усе, щоб дорога до дому стала безпечною та комфортною» — резюмував Олександр Кубраков.
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