Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку — Finance.ua
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Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку

Вчора 10:10Казна та Політика
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Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставкуМіністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку
Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.
Про це повідомляє видання «Економічна правда».
Раніше, 23 березня низка ЗМІ повідомила про рішення Лещенка подати у відставку. Міністр підтвердив цю інформацію.
Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, після голосування у Верховній Раді за відставку обов’язки міністра покладуть на першого заступника Лещенка — Тараса Висоцького.
Джерела «ЕП» у парламенті повідомляють, що ймовірним наступником Лещенка може стати голова аграрного комітету Микола Сольський.
Нагадаємо, у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим із земельних питань.
Вже менш як через рік — головою Держгеокадастру, а ще менш як через пів року Лещенко став міністром аграрної політики.
До цього займався юридичними консультаціями та аграрним консалтингом.
Лещенко перебуває у власниках сільськогосподарської компанії «Прогрес», володіє 50% часткою «Прогрес-молоко» та ТОВ «Ілюмін».
За матеріалами: УНІАН
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