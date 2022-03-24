Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку — Finance.ua

Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку

Вчора 10:10 — Казна та Політика

Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.

Раніше, 23 березня низка ЗМІ повідомила про рішення Лещенка подати у відставку. Міністр підтвердив цю інформацію.

Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, після голосування у Верховній Раді за відставку обов’язки міністра покладуть на першого заступника Лещенка — Тараса Висоцького.

Джерела «ЕП» у парламенті повідомляють, що ймовірним наступником Лещенка може стати голова аграрного комітету Микола Сольський.

Нагадаємо, у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим із земельних питань.

Вже менш як через рік — головою Держгеокадастру, а ще менш як через пів року Лещенко став міністром аграрної політики.

До цього займався юридичними консультаціями та аграрним консалтингом.

Лещенко перебуває у власниках сільськогосподарської компанії «Прогрес», володіє 50% часткою «Прогрес-молоко» та ТОВ «Ілюмін».

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