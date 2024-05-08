Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки — Finance.ua
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Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки

Фондовий ринок
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Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки
Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки
Міністерство фінансів на аукціоні 7 травня розмістило облігації на суму 9,328 млрд грн.
1-річні ОВДП Мінфін розмістив на 3,192 млрд грн під 15,25% річних (ставка знизилась на 0,14 в.п.). Мінфін задовольнив 24 заявок з 34 під 15,25%, відхиливши заявки із дохідністю до 15,39%.
2-річні ОВДП принесли 3,1 млрд грн під 16,29% річних (-0,06 в.п.). Мінфін задовольнив усі 16 заявок під 16,29−16,3%.
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3,2-річні ОВДП коштували 17,5% річних (-0,1 в.п.) і принесли в бюджет 3,099 млрд грн. Мінфін задовольнив 22 заявки з 28 під 17−17,5%, відхиливши заявки із дохідністю до 17,6%.
Інфографіка: Міністерство фінансів
Інфографіка: Міністерство фінансів
Нагадаємо, за даними Депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн дол. США та 557,2 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США та 555,5 млн євро.

Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це впливає на субсидії 🔍

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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