Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки — Finance.ua

Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки

Міністерство фінансів на аукціоні 7 травня розмістило облігації на суму 9,328 млрд грн.

1-річні ОВДП Мінфін розмістив на 3,192 млрд грн під 15,25% річних (ставка знизилась на 0,14 в.п.). Мінфін задовольнив 24 заявок з 34 під 15,25%, відхиливши заявки із дохідністю до 15,39%.

2-річні ОВДП принесли 3,1 млрд грн під 16,29% річних (-0,06 в.п.). Мінфін задовольнив усі 16 заявок під 16,29−16,3%.

Читайте також Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ

3,2-річні ОВДП коштували 17,5% річних (-0,1 в.п.) і принесли в бюджет 3,099 млрд грн. Мінфін задовольнив 22 заявки з 28 під 17−17,5%, відхиливши заявки із дохідністю до 17,6%.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Нагадаємо, за даними Депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн дол. США та 557,2 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США та 555,5 млн євро.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.