Мінфін та НБУ провели перший аукціон з обміну ОВДП на платформі Bloomberg — Finance.ua

Мінфін та НБУ провели перший аукціон з обміну ОВДП на платформі Bloomberg Сьогодні 15:17 — Фондовий ринок

Мінфін та НБУ провели перший аукціон з обміну ОВДП на платформі Bloomberg

Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Це нововведення сприяє більш ефективному управлінню державним боргом та ліквідністю, а також є важливою віхою у розвитку ринку державних облігацій України», — зазначили в Мінфіні.

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Аукціони з обміну державних облігацій (switch-аукціони) дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні інструменти) на нові або нещодавно розміщені папери. Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

В Україні аукціони державних облігацій через платформу Bloomberg проводяться з 2019 року. Аукціон з обміну державних облігацій, що відбувся 19 лютого 2025 року, став першим, у межах якого було застосовано нову функцію цієї платформи. Вона дозволяє учасникам ринку подавати заявки на нові облігації в обмін на облігації з коротшим терміном обігу або менш ліквідні папери в межах однієї транзакції, замість двох окремих операцій.

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Платформа аукціонів Bloomberg, яка є частиною корпоративних рішень Bloomberg для центральних банків і державних фінансових установ, використовується для проведення аукціонів в електронному форматі. Вона дозволяє учасникам ринку відстежувати аукціони, подавати заявки та забезпечувати безпечне середовище для випуску та викупу боргу, а також інших операцій на відкритому ринку.

Ця платформа є повністю інтегрованою з інформаційними, аналітичними і комунікаційними інструментами Bloomberg Terminal і використовується більш ніж у 40 країнах світу.

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