Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда — Finance.ua
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Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда

Фондовий ринок
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Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда
Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Мінфіну.
«Мінфін розмістив облігації на 11,9 млрд гривень в еквіваленті», — ідеться в повідомленні.
Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда
За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 368 млн грн під 15,85% з погашенням через 1,4 року, 1,5 млрд грн під 16,95% з погашенням через 2,4 року та 10,1 млрд грн під 15,77% з погашенням через 3,4 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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