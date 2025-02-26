Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда Сьогодні 12:39 — Фондовий ринок

Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴11,9 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Мінфіну.

«Мінфін розмістив облігації на 11,9 млрд гривень в еквіваленті», — ідеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 368 млн грн під 15,85% з погашенням через 1,4 року, 1,5 млрд грн під 16,95% з погашенням через 2,4 року та 10,1 млрд грн під 15,77% з погашенням через 3,4 року.

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