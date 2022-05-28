Мін'юсту дозволили стягувати активи підсанкційних осіб — Finance.ua

Мін'юсту дозволили стягувати активи підсанкційних осіб

Вчора 08:49 — Казна та Політика

Мін'юсту дозволили стягувати активи підсанкційних осіб

Кабінет Міністрів поклав на Міністерство юстиції повноваження стягувати активи осіб, щодо яких застосовано санкції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ухвалено рішення про визначення Міністерства юстиції України головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції», — написав Шмигаль.

Мін’юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

Раніше повідомлялося, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи рф на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб з російської федерації та білорусі.

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