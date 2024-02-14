Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows — Finance.ua

Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows

Microsoft підтвердила, що наступним оновленням операційної системи Windows 11 стане великий патч 24H2, незважаючи на очікування про анонс Windows 12.

Новина про очікувані зміни була опублікована на офіційному сайті компанії.

Одним із ключових анонсів є впровадження підтримки команди sudo, популярної в сімействі операційних систем Linux. Це дасть користувачам можливість запускати програми з привілеями інших облікових записів, що може значно спростити адміністрування системи.

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Додаткові поліпшення стосуються області звукових налаштувань. У новій збірці з’явиться підтримка слухових апаратів з модулем Bluetooth LE Audio, надаючи різні налаштування звуку, включно з регулюванням гучності навколишнього середовища і звуків ПК. Також компанія обіцяє розширення можливостей ШІ-асистента Copilot, дозволяючи користувачам швидше обробляти текст і зображення.

Крім того, оновлення містить поліпшення в області Bluetooth налаштувань, надаючи додаткову інформацію про підключені пристрої та оновлену сторінку властивостей звуку для аудіопристроїв з підтримкою Bluetooth. Нові можливості також містять автоматичний запуск Copilot на широкоекранних пристроях.

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Серед інших змін, Microsoft повідомила про припинення підтримки Mixed Reality у Windows 11, появу можливості підключення до мережі Wi-Fi за допомогою QR-коду, оновлене розташування налаштувань управління кольором і новий значок енергозбереження для комп’ютерів без акумулятора.

Наразі дата випуску оновлення залишається невідомою, проте список обіцяних змін уже викликає інтерес у користувачів Windows 11.

iTechua За матеріалами:

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