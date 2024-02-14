Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows

Технології&Авто
15
Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows
Microsoft детально розповіла про майбутнє оновлення Windows
Microsoft підтвердила, що наступним оновленням операційної системи Windows 11 стане великий патч 24H2, незважаючи на очікування про анонс Windows 12.
Новина про очікувані зміни була опублікована на офіційному сайті компанії.
Одним із ключових анонсів є впровадження підтримки команди sudo, популярної в сімействі операційних систем Linux. Це дасть користувачам можливість запускати програми з привілеями інших облікових записів, що може значно спростити адміністрування системи.
Читайте також
Додаткові поліпшення стосуються області звукових налаштувань. У новій збірці з’явиться підтримка слухових апаратів з модулем Bluetooth LE Audio, надаючи різні налаштування звуку, включно з регулюванням гучності навколишнього середовища і звуків ПК. Також компанія обіцяє розширення можливостей ШІ-асистента Copilot, дозволяючи користувачам швидше обробляти текст і зображення.
Крім того, оновлення містить поліпшення в області Bluetooth налаштувань, надаючи додаткову інформацію про підключені пристрої та оновлену сторінку властивостей звуку для аудіопристроїв з підтримкою Bluetooth. Нові можливості також містять автоматичний запуск Copilot на широкоекранних пристроях.
Читайте також
Серед інших змін, Microsoft повідомила про припинення підтримки Mixed Reality у Windows 11, появу можливості підключення до мережі Wi-Fi за допомогою QR-коду, оновлене розташування налаштувань управління кольором і новий значок енергозбереження для комп’ютерів без акумулятора.
Наразі дата випуску оновлення залишається невідомою, проте список обіцяних змін уже викликає інтерес у користувачів Windows 11.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.