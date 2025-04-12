Meta запускає нове покоління ШІ-моделей Llama 4 — Finance.ua

Meta запускає нове покоління ШІ-моделей Llama 4 12.04.2025, 02:22 — Технології&Авто

Meta запускає нове покоління ШІ-моделей Llama 4

Компанія Meta Platforms Inc. оголосила про запуск нових моделей штучного інтелекту Llama 4, які надають можливість користувачам створювати більш індивідуалізований «мультимодальний» досвід у соціальних мережах

Про це інформує Bloomberg.

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Згідно з повідомленням, нові моделі вже інтегровані в популярні соціальні мережі компанії, такі як WhatsApp, Messenger та Instagram.

Як працюватимуть ШІ-моделі

Серед представлених моделей — Llama 4 Scout та Maverick, які забезпечують можливості штучного інтелекту для покращення комунікацій і взаємодії між користувачами.

Llama 4 Scout, зокрема, спроектований для аналізу запитів користувачів, адаптування до їхніх інтересів і уподобань, що дозволяє створювати більш релевантний контент.

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Maverick, своєю чергою, має на меті забезпечити кращу підтримку в спілкуванні, пропонуючи відповіді, які враховують контекст і емоції у взаємодії.

Крім того, згідно із заявою, зробленою в суботу, компанія також презентує Llama 4 Behemoth, модель для вчителів, яка все ще перебуває на стадії розробки.

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