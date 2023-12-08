Мережу магазинів побутової техніки викрили в заниженні ПДВ на 57 мільйонів — Finance.ua

Мережу магазинів побутової техніки викрили в заниженні ПДВ на 57 мільйонів Вчора 19:43 — Кримінал

Бюро економічної безпеки викрило мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 мільйонів гривень податків, завдяки заниженню ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ

Зазначається, що службові особи компанії штучно занижували ПДВ під час продажу споживачам побутової техніки та електроніки.

У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Відповідно до Податкового кодексу такі електронні книги не підлягають оподаткуванню.

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Водночас загальна сума чека залишалась незмінною.

«Таким чином ритейлер занижував позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, яка сплачується до державного бюджету. У підсумку підприємство недоплатило понад 57 млн грн податків», — резюмували в Бюро.

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