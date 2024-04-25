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Мем-токени залишаються у трендах ринку — яку криптовалюту купити у квітні?

Останні стрибки цін на мем-монети, що базуються на Solana, стали привабливою можливістю для інвесторів. За даними Lookonchain, «кити» почали активно купувати монети SLERF, BOME і BODEN, а BONK став одним із лідерів ринку зростання після халвінгу Біткоіна.

Один із великих інвесторів вивів 32 000 SOL на суму 4,5 мільйона доларів на біржі Kucoin і придбав BODEN на 300 000 доларів за ціною 0,59 долара за одиницю. Інший кит вивів із Binance 2,5 мільйона доларів у SOL і частиною цієї суми придбав монети BOME на 650 000 доларів та SLERF на 1,1 мільйона доларів.

Мем-коїни ростуть після халвінгу Біткоїна — які монети купити у квітні?

Попри затяжну корекцію головної криптовалюти ринку, мемні токени продовжують набирати популярності. Особливо помітні успіхи таких монет на блокчейні Solana. Які нові мем-коїни в мережі можуть зрости у квітні?

Slothana

Slothana (або $SLOTH) — це свіжа криптовалютна ініціатива, що базується на блокчейні Solana. Її джерела, за переказами, пов’язані з тими ж людьми, що стояли за SMOG, що стрімко піднялася в 75 разів криптовалютою.

Протягом перших годин після старту попереднього продажу токен зібрав понад $500 тисяч, і зараз ця цифра перевищила позначку $15 млн. Це зафіксовано як один із найвищих обсягів попередніх продажів на Solana. За 1 SOL інвестор отримує 10 000 SLOTH, що говорить про дешеву поточну вартість монети, яка може зрости в 10 і більше разів.

Попередній продаж токена закінчиться за кілька днів, після чого монета готуватиметься до лістингу. Прогнозується, що після запуску може показати значний стрибок зростання. Оптимізм підтримують події, такі як халвінг Біткоїна, який спонукав сегмент мемних криптовалют.

SMOG

Ще одним помітним гравцем стала монета SMOG, яка також працює на базі блокчейну Solana. Цей мем-коїн з’явився на початку року і насамперед зацікавив гравців ринку з Азії. $ SMOG залучив інвесторів своїми практично нескінченними можливостями для масштабування.

Команда SMOG ставить перед собою завдання запускати наймасштабніші еірдропи в блокчейні Solana. І ця мета успішно виконується — нещодавно було завершено перший сезон роздачі монет, і одразу після старту до другого сезону приєдналося понад 20 000 учасників.

Пропустивши стадію попередніх продажів цей токен відразу став доступний на біржі Jupiter. Практично моментально після запуску він виріс в ціні на 134%, що викликало здивування у більшості експертів і криптоаналітиків.

Але навіть всупереч порядку, показники токена залишаються досить високими. У березні було зафіксовано зростання вартості монети від первісної на 202% і зараз ціна завершує фазу корекції. Але навіть попри місячне падіння, поточна ціна SMOG все ще на 80% вища за свою початкову ціну.

Висновок

Цього року блокчейн Solana обігнав Ethereum відразу за низкою показників, а попит на криптовалюти в Мережі на початку квітня призвів до збою обробки транзакцій. Такий інтерес інвесторів зрозумілий — низькі комісії, зростаюча популярність блокчейну та його мем-коїнів, а також перспективи зростання після халвінгу привертають увагу. Експерти вважають, що пік популярності мемних криптовалют ще попереду, і мем-коїни на Solana залишатимуться у трендах ринку.

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