Медицина в Польщі: що кажуть біженці — Finance.ua

Медицина в Польщі: що кажуть біженці Вчора 20:21 — Особисті фінанси

Українські біженці в Польщі разом із тимчасовим захистом від війни отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з громадянами цієї країни.

В перші місяці українці мали можливість швидко обстежитися у сімейних лікарів і лікуватися в госпіталях, але зі зростанням кількості біженців потрапити до спеціалістів стало складніше.

«У нас стандарт — кілька місяців» — поляки про очікування прийому лікаря

Українських біженців, в яких у Польщі виникла потреба потрапити до лікарів-спеціалістів, дивують терміни, скільки часу доводиться чекати візиту. Про причини такого явища українці цікавляться у профільних групах в соцмережах.

«Стикнулась з необхідністю потрапити до лікаря — і виникли проблеми. Запис до невролога з 22 квітня — на 5 липня! Маммолога та ендокринолога взагалі в клініці немає, клініка NFZ. Проживаю в маленькому місці між Катовіце і Краковом. Підкажіть, будь ласка, така ситуація з лікарями і медичною системою (запис через 3-4 місяці) — це норма у Польщі чи проблема маленького міста?» — запитувала у групі Анна Барбаш 3 травня.

У пості вона звернулася із запитанням до поляків, у відповідь розгорнулася дискусія на півтори сотні коментарів.

«Це ще шикарно, мені у Варшаві запис запропонували 5 березня на 20 вересня», — була відповідь від іншої українки.

«На жаль, у Польщі лікарів-спеціалістів за страховкою (NFZ) чекати довго. 2-3 місяці до невролога — це дуже мало», — погодилася інша мешканка Польщі.

У коментарях до посту поляки запитують, чи така сама ситуація з потраплянням на візит до лікаря в Україні. Після відповіді, що зазвичай чекати доводиться не більше 2-3 днів, а часто консультацію можна отримати в той самий день, відповідають так:

"У нас, на жаль, стандарт — кілька місяців. Іноді навіть кілька тижнів для приватного візиту. Але не кожен може дозволити собі приватно — це приблизно 200 злотих (приблизно 1600 грн), а якщо відвідати кількох спеціалістів, то це великі гроші, — пишуть поляки.

Як українцям безкоштовно обстежитися у приватних лікарів

Безкоштовна медицина у Польщі працює, як і в Україні. Спочатку треба потрапити на прийом до сімейного лікаря. Лише після цього можна отримати скерування до потрібного спеціаліста або просто рецепт на ліки.

«Через те, що ви живете в меншому місті, на прийом до спеціаліста вам доведеться чекати лише кілька місяців. У великих містах на прийом до спеціаліста чекають не менше півроку. Тому у всіх знайомих є абонемент у приватних клініках, де ти чекаєш на прийом 1-2 дні (часто робота платить за такий абонемент), або просто йдеш до найближчої приватної клініки, яких дуже багато», — пояснює одна з дописувачок.

За словами польки, у великих містах приватних клінік — десятки. Візит коштує в середньому 150 злотих (зараз це близько 1172 гривень). Безкоштовно до державного лікаря вона ходить тільки до сімейного, тому що легко записатися на той самий день.

Інші українки, які тривалий час живуть в Європі, зазначають: очікувати на візит до лікаря декілька місяців є нормою не тільки в Польщі, але і в Німеччині, і ще в декількох європейських країнах. Там часто бракує кваліфікованого персоналу.

Навіть у приватних лікарів не обійтися без черг. В них також — запис на «кілька років вперед», пишуть українки.

Тривале очікування прийому до лікаря пов’язане із давньою проблемою браку вузькопрофільних лікарів у Польщі, на сьогодні не вистачає кілька десятків тисяч фахівців, пояснили місцеві медики.

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