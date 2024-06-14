МЕА очікує значний надлишок на ринках нафти до 2030 року — Finance.ua

МЕА очікує значний надлишок на ринках нафти до 2030 року Сьогодні 06:13 — Енергетика

МЕА очікує значний надлишок на ринках нафти до 2030 року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння споживання нафти у цьому році, а у майбутньому буде формуватися надлишок сировини. Агентство вказує на уповільнення зростання попиту на сиру нафту через використання джерел енергії з меншими викидами.

Про це пише WSJ та Swiss Info.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує «значного профіциту» на ринках нафти до 2030 року; зростання попиту зменшується, а поставки зростають.

«У міру розвитку енергетичного переходу, з ростом відновлюваних джерел енергії та електромобілів, зростання світового попиту на нафту повинно сповільнитися в найближчі роки», — йдеться в звіті МЕА.

В опублікованому щомісячному звіті про ринок нафти МЕА зазначає, що цього року в цілому попит зросте лише на 950 000 барелів на добу порівняно з 2023 роком, тобто на 100 000 барелів менше, ніж передбачалося в травні.

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За даними організації, що базується в Парижі, зростання попиту на нафту досягне піку до 2029 року і почне скорочуватися наступного року, досягнувши 105,4 мільйона барелів на день у 2030 році завдяки прискореному впровадженню екологічно чистих технологій виробництва енергії.

До 2030 року загальний обсяг пропозиції досягне майже 114 мільйонів барелів на добу, що перевищить прогнозований світовий попит на 8 мільйонів барелів на добу.

Цей надлишок видобутку «може прокласти шлях до зниження цін на нафту», підкреслює МЕА.

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