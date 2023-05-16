McDonald's відновив роботу у Кременчуці та Полтаві — Finance.ua

McDonald's відновив роботу у Кременчуці та Полтаві Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

McDonald's відновив роботу у Кременчуці та Полтаві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відновлення роботи двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста, та водночас поруч з автомагістраллю Київ — Харків. Ресторан у Кременчуці - біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ, куди зручно завітати під час поїздки, аби скуштувати смачні страви та відпочити в озелененій зоні неподалік. Тому обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей міста. Із відкриттям цих закладів McDonald’s вже відновив понад 70% ресторанів мережі», — йдеться у повідомленні.

В обох ресторанах клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби працівники і гості могли пройти в укриття, розповіли в мережі.

У разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів для ефективнішого відпрацювання оновлених процедур з безпеки.

За аналогією до відновлення роботи ресторанів, що тривалий час були зачиненими, у закладах Полтави та Кременчука спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься, додали в McDonald’s.

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Разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald’s.

Дізнатися про графік роботи та актуальний статус закладів можна за посиланням.

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Економічна Правда За матеріалами:

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