McDonald’s відновлює роботу у Дніпрі: які ресторани запрацюють першими — Finance.ua
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McDonald’s відновлює роботу у Дніпрі: які ресторани запрацюють першими

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McDonald’s відновлює роботу у Дніпрі: які ресторани запрацюють першими
McDonald’s відновлює роботу у Дніпрі: які ресторани запрацюють першими
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 25 квітня відновила роботу своїх перших чотирьох закладів в Дніпрі. Ще один заклад готується до відкриття протягом дня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Ресторани у Дніпрі відкриваються у різних частинах міста. Зокрема, заклади запрацюють за такими адресами:
  • пл. Старомостова, 5;
  • пр. Гагаріна, 128;
  • пр. Героїв, 2-В;
  • вул. Кондратюка, 2-В;
  • пр. Слобожанському, 1-А.
Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00. У ресторанах у Дніпрі так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття. Ресторани продовжать роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги.
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Як зазначається, у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб ефективніше відпрацювати оновлені процедури з безпеки.
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Придбати страви можна в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування. Також працюватиме МакДрайв. А послуга McDelivery, яку забезпечують партнерські компанії з доставки Glovo та Bolt Food, стане доступною на початку травня.
За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, спершу у дніпровських ресторанах буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.
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Наступні заклади у Дніпрі відкриються за адресами вул. Глінки 2 та вул. Ніжньодніпровській 17 на початку травня.
Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення. Таким чином, дніпровські заклади не працювали вже більше року.
Відновлення роботи у південній та східній частині України розпочалося 28 березня з Одеси та Одеської області, де McDonald’s відкрив вже 9 ресторанів. Разом із щойно відновленими дніпровськими закладами в Україні працюють вже 83 ресторани McDonald’s.

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Діло
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