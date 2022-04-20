Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство — Finance.ua

Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство

Вчора 13:20 — Казна та Політика

Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство

Конфіскувати, на користь України майно та активи народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, поки що не дозволяє чинне законодавство.

Проте ситуація може змінитися вже цього тижня.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає «Радіо свобода».

«Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати в разі ухвалення Верховною Радою цього тижня законопроекту 7194. Закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані», — зазначив він.

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