Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство — Finance.ua

Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство
Конфіскувати, на користь України майно та активи народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, поки що не дозволяє чинне законодавство.
Проте ситуація може змінитися вже цього тижня.
Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає «Радіо свобода».
«Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати в разі ухвалення Верховною Радою цього тижня законопроекту 7194. Закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані», — зазначив він.