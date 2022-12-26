Майнінговий пул BTC.com зазнав хакерської атаки на $3 млн — Finance.ua
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Майнінговий пул BTC.com зазнав хакерської атаки на $3 млн

Криптовалюта
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Майнінгова компанія BIT Mining Limited повідомила про хакерську атаку на підконтрольний їй пул BTC.com. Інцидент стався 3 грудня, йдеться у прес-релізі.
«В результаті кібератаки вкрадено певні криптовалюти, у тому числі активи клієнтів BTC.com вартістю близько $700 000 і приблизно $2,3 млн, що належать компанії», — уточнили в BIT Mining Limited.
Представники фірми наголосили, що повідомили про інцидент у правоохоронні органи Шеньчженя (Китай). 23 грудня влада розпочала розслідування.
«Після виявлення цієї кібератаки компанія впровадила рішення, що покращують захист від хакерів. BTC.com зараз працює у звичайному режимі», — додав власник пулу.
Нагадаємо, за третій квартал сукупні втрати криптоіндустрії від зломів та скаму склали $428,7 млн, згідно з Immunefi. З 39 інцидентів 30 виявилися хакерськими атаками із загальним збитком $399 млн.
За матеріалами:
Forklog
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