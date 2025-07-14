Маск спрогнозував, коли штучний інтелект стане розумнішим за всіх людей — Finance.ua

Маск спрогнозував, коли штучний інтелект стане розумнішим за всіх людей Сьогодні 23:00

Маск спрогнозував, коли штучний інтелект стане розумнішим за всіх людей

Засновник xAI і найбагатша людина у світі Ілон Маск вважає, що штучний інтелект (ШІ) вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане розумнішим за всіх людей разом узятих.

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«ШІ вже зараз набагато розумніший за більшість людей, але поки що не розумніший за будь-яку людину в будь-чому […] Однак він стане таким», — написав Маск на своїй сторінці в Х. За його оцінкою, ШІ стане розумнішим за кожну людину менш ніж за два роки, а за п’ять — перевершить людство загалом.

За словами Маска, необхідно переконатися в тому, щоб ШІ прагнув до пошуку істини, незважаючи на можливі перешкоди.

Два роки тому Маск заснував нову компанію X. AI Corp для роботи в галузі штучного інтелекту. Першою їхньою розробкою став розмовний чат-бот Grok, який нещодавно оновився до четвертої версії. За словами Маска, наразі «це найрозумніший ШІ в історії людства».

Користувачі одразу почали перевіряти, на що здатен Grok 4 — і помітили цікаву особливість. За замовчуванням у боті активовано своєрідний «режим Маска»: під час відповідей на чутливі запитання чат-бот регулярно звертається до особистих публікацій самого Маска у Twitter/X.

При цьому сам Ілон Маск неодноразово заявляв про небезпеки, які представляє собою ШІ, і разом із засновником Apple Стівом Возняком був серед тисячі технологічних експертів, які закликали призупинити навчання нейромереж доти, доки не буде розроблено стандартів безпеки.

УНІАН За матеріалами:

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