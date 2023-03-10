Маск планує збудувати своє власне місто — Finance.ua

Маск планує збудувати своє власне місто Сьогодні 18:30 — Світ

Маск планує збудувати своє власне місто

Мільярдер Ілон Маск має намір побудувати місто для співробітників своїх компаній Tesla, SpaceX та Boring неподалік столиці Техасу — Остіна в окрузі Бастроп на берегах річки Колорадо.

Про це розповідає The Wall Street Journal.

Видання пише, що окрім будинків для співробітників, буде збудовано окремий житловий комплекс для самого Маска, який близько двох років після переїзду з Каліфорнії до Техасу живе в одного з друзів в Остіні.

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Передбачається, що заплановане до будівництва місто буде примикати до об’єктів компаній Boring і SpaceX, що будуються зараз.

За словами співрозмовників WSJ, орендна плата за проживання у нових будинках становитиме близько 800 доларів, на той час, коли зараз місяць оренди житла у штаті коштує близько 2200 доларів.

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На куплених ділянках вже є група модульних будинків, басейн, відкритий спортивний майданчик та тренажерна зала, пише WSJ з посиланням на фотографії у соціальних мережах та співрозмовників, які побували на місці будівництва майбутнього міста.

Відомо, що Маск вже вигадав назву для міста майбутнього — Снейлбрук. А за останні три роки організації, пов’язані з компаніями або топ-менеджерами Маска, придбали не менше 1400 га ділянок поблизу Остіна, це майже вчетверо більше за Центральний парк Нью-Йорка.

Відповідно до законодавства Техасу, місто повинне мати не менше 201 мешканця, перш ніж воно зможе подати заявку на реєстрацію, а потім отримати схвалення окружного судді. За словами прес-секретаря штату, округ Бастроп не отримував заяв від Маска чи якоїсь із його організацій.

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