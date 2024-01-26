Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI — Finance.ua

Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI Сьогодні 23:37 — Технології&Авто

Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI

Стартап Ілона Маска з розробки штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до $6 млрд інвестицій, кидаючи виклик OpenAI, що підтримується Microsoft. Для фінансування свого проєкту Маск звертається до глобальних інвесторів, зокрема з Гонконгу.

Про це пише FT.

Останніми тижнями стартап мільярдера зацікавив інвесторів, розповідають FT декілька обізнаних джерел. Зокрема йшлося про співпрацю з сімейними офісами в Гонконгу.

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Троє осіб, поінформованих про переговори, повідомили, що Маск сподівається залучити до $6 млрд нового капіталу для своєї компанії xAI, яку оцінюють у $20 млрд. Однак вони попередили, що переговори все ще тривають і Маск наразі перевіряє інтерес інвесторів до таких великих сум.

За словами одного з джерел, Маск також звертався до суверенних фондів Близького Сходу, а інші повідомили, що також були зроблені пропозиції інвесторам у Японії та Південній Кореї.

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Залучення коштів у Гонконгу для американської фірми штучного інтелекту може стати політично складним процесом на тлі посилення геополітичної напруги. Вашингтон прагне запровадити обмеження на експорт, щоб перешкодити розвитку Китаю передових технологій. Минулого року адміністрація Байдена заборонила деякі американські інвестиції в китайський штучний інтелект, зокрема і в Гонконгу.

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