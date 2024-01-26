Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI

Технології&Авто
29
Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI
Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI
Стартап Ілона Маска з розробки штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до $6 млрд інвестицій, кидаючи виклик OpenAI, що підтримується Microsoft. Для фінансування свого проєкту Маск звертається до глобальних інвесторів, зокрема з Гонконгу.
Про це пише FT.
Останніми тижнями стартап мільярдера зацікавив інвесторів, розповідають FT декілька обізнаних джерел. Зокрема йшлося про співпрацю з сімейними офісами в Гонконгу.
Читайте також
Троє осіб, поінформованих про переговори, повідомили, що Маск сподівається залучити до $6 млрд нового капіталу для своєї компанії xAI, яку оцінюють у $20 млрд. Однак вони попередили, що переговори все ще тривають і Маск наразі перевіряє інтерес інвесторів до таких великих сум.
За словами одного з джерел, Маск також звертався до суверенних фондів Близького Сходу, а інші повідомили, що також були зроблені пропозиції інвесторам у Японії та Південній Кореї.
Читайте також
Залучення коштів у Гонконгу для американської фірми штучного інтелекту може стати політично складним процесом на тлі посилення геополітичної напруги. Вашингтон прагне запровадити обмеження на експорт, щоб перешкодити розвитку Китаю передових технологій. Минулого року адміністрація Байдена заборонила деякі американські інвестиції в китайський штучний інтелект, зокрема і в Гонконгу.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.