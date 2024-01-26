Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI — Finance.ua

Маск хоче залучити до $6 млрд у xAI та кинути виклик OpenAI
Стартап Ілона Маска з розробки штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до $6 млрд інвестицій, кидаючи виклик OpenAI, що підтримується Microsoft. Для фінансування свого проєкту Маск звертається до глобальних інвесторів, зокрема з Гонконгу.
Про це пише FT.
Останніми тижнями стартап мільярдера зацікавив інвесторів, розповідають FT декілька обізнаних джерел. Зокрема йшлося про співпрацю з сімейними офісами в Гонконгу.
Троє осіб, поінформованих про переговори, повідомили, що Маск сподівається залучити до $6 млрд нового капіталу для своєї компанії xAI, яку оцінюють у $20 млрд. Однак вони попередили, що переговори все ще тривають і Маск наразі перевіряє інтерес інвесторів до таких великих сум.
За словами одного з джерел, Маск також звертався до суверенних фондів Близького Сходу, а інші повідомили, що також були зроблені пропозиції інвесторам у Японії та Південній Кореї.
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