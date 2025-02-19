Маркарова назвала п’ять напрямів співпраці, якими Україна може зацікавити США — Finance.ua

Маркарова назвала п’ять напрямів співпраці, якими Україна може зацікавити США Сьогодні 19:15

Маркарова назвала п’ять напрямів співпраці, якими Україна може зацікавити США

Україна в економічному плані може запропонувати США ефективну співпрацю в аграрному секторі, оборонному, енергетиці, сфері видобутку і переробки корисних копалин та цифровізації.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час відеозвернення до учасників заходу «Діалоги з NV. Україна змінює світ».

За словами посла, економічна дипломатія, яка завжди була важливим елементом роботи з США, надалі відіграватиме набагато важливішу роль у відносинах із стратегічним партнером.

«Що ж саме Україна може запропонувати США? Чим зацікавити? По-перше, наш агросектор і все, що пов’язане з агро: насіння, добра техніка, спільні можливості в цих секторах», — сказала Маркарова.

У цьому контексті вона наголосила, що Україна навіть під час війни продовжує забезпечувати продовольством понад 400 мільйонів людей у всьому світі. Водночас, як зауважила посол, продуктивність у всіх підсекторах нашого сільського господарства досить невисока.

«Тобто додаткові інвестиції, нові технології і ринки можуть суттєво збільшити виробництво їжі», — спрогнозувала вона.

Другим потенційним напрямом співпраці Маркарова назвала сектор оборони, особливо інноваційну його частину.

«У часи, коли зброї не вистачає, саме українські морські дрони, саме українські розробки виявилися незамінними і у звільненні Чорного моря, і у відкритті (зернових) коридорів. Це те, що важливе не тільки для нас, це не тільки економічний потенціал, це також зброя майбутнього для побудови арсеналу демократії, для стримування інших агресорів», — наголосила дипломат.

Третій напрям — сектор енергетики, зазначила вона, нагадавши при цьому, що до того, як Росія знищила половину української генерації, наша держава експортувала електроенергію.

«З нашими сховищами, з нашими потенційними проєктами видобутку, зберігання, транспортування енергоресурсів ми точно маємо потенціал стати одним з найбільших енергетичних хабів у Європі», — переконана Маркарова.

Як четвертий напрям вона назвала «те, про що зараз говорять найбільше» — Україна має великі запаси мінералів і корисних копалин.

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«117 із 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні, 22 з тих матеріалів, які визнані критичними Міністерством енергетики США, також є в Україні. Саме цей пункт із Плану перемоги Президента Зеленського знайшов дуже великий позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів. І саме це ми активно зараз обговорюємо в секторі критичних матеріалів, а також інших, з нашими американськими партнерами», — зазначила дипломат.

П’ятим напрямом співпраці вона назвала цифровізацію та ІТ-інновації, відзначивши, що Україна не тільки перша країна, яка на державному рівні запровадила ефективні цифрові послуги, а й експортує цей досвід в інші країни.

«А з розвитком штучного інтелекту і фокусу на ІТ практично у всіх секторах економіки це наша ключова перевага, де Україна може багато запропонувати світу», — вважає Маркарова.

Насамкінець вона акцентувала на нашому унікальному досвіді життєстійкості, «якого не має в сучасному світі жодна країна і який точно стане основою змін багатьох процесів і трансформацій далеко за межами України».

Укрінформ За матеріалами:

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