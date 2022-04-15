Малий та середній бізнес в Україні скоротив третину співробітників – дослідження — Finance.ua

Малий та середній бізнес в Україні скоротив третину співробітників – дослідження

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Малий та середній бізнес в Україні скоротив третину співробітників – дослідження, freepik.com

Власники малого та середнього бізнесу в Україні скоротили третину працівників. Ще третину відправили у відпустку. Загальні ж прямі втрати його за чотири тижні війни оцінюються у 85 млрд доларів.

Про це йдеться у дослідженні компанії Advanter Group

Зазначається: найбільше співробітників скоротили власники мікробізнесу (бізнес, у якому працює до 10 осіб) — 42% звільнень. Далі йдуть:

малий бізнес (до 50 робітників) — 24%;

середній бізнес (до 250 робітників) — 18%.

Крім того, масовим явищем стало скорочення зарплат. Зокрема, це зачепило 42% людей, що зберегли роботу.

Водночас, повністю припинили роботу 21,6% підприємств. Ще 34,3% — майже повністю.

Разом з тим, мікробізнес очікує вийти в 71,8% оборотів порівняно з показниками 2021 року. Цей прогноз є на 10 процентних пунктів оптимістичнішим, ніж 2 тижні тому.

Ще оптимістичніші очікування в малого та середнього бізнесу. Зокрема:

малий бізнес очікує обороти у 61,7% порівняно з 2021 роком (+ 12 п.п. порівняно з прогнозом 2-тижневої давності);

середній — в 47,3% (+18 п.п.).

Довідка Finance.ua:

40% учасників опитування Work.ua зазначили, що продовжують виплачувати винагороду за працю своїм співробітникам, як це було до війни, у них нічого не змінилося;

в цілому на українському ринку праці кількість вакансій зменшилась у 19 разів порівняно з минулим роком, у Києві падіння кількості пропозицій роботи більш суттєве — у 30 разів.



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