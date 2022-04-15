Лише 40% роботодавців виплачують зарплату в довоєнних розмірах (опитування) — Finance.ua
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Лише 40% роботодавців виплачують зарплату в довоєнних розмірах (опитування)

Вчора 08:06Особисті фінанси
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В Україні триває війна, та багато підприємств уже пристосувалися до умов і все одно продовжують свою діяльність. Портал із пошуку роботи Work.ua провів опитування роботодавців, як саме вони працюють та чи продовжують вони платити заробітні плати своїм співробітникам.
На запитання «Чи працює зараз ваша компанія?» представники українського бізнесу відповіли так:
  • 9% повністю зупинили роботу;
  • 10% евакуювали компанію в безпечне місце;
  • 19% тимчасово не працюють;
  • 62% працюють у своєму місті.
Лише 40% роботодавців виплачують зарплату в довоєнних розмірах (опитування)
А що із зарплатами? Аналітики зазначають, що воєнний стан вплинув і на зарплатну політику підприємств:
  • 17% респондентів відповіли, що платять лише постійну частину (оклад), а від премій та бонусів відмовилися;
  • 22% виплачують певний відсоток від довоєнної зарплати;
  • а ось 21% опитаних взагалі призупинили виплату зарплат.
Однак є і позитивний момент — 40% учасників опитування зазначили, що продовжують виплачувати винагороду за працю своїм співробітникам, як це було до війни, у них нічого не змінилося.

Довідка Finance.ua:

  • зараз на ринку праці стався переворот: він почав тотально належати роботодавцям. Попит на роботу — величезний, а середня кількість відгуків на вакансію зросла у 5-6 разів;
  • за даними grc.ua, у Києві середня зарплата у квітні складає 25 000 грн. Водночас у Львівській області в середньому платять 28 300 грн, у Дніпропетровській області — 26 000 грн, а а в Одеській області — 26 400 грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами: Finance.ua
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