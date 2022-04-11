Ринок праці тотально належить роботодавцям: які зарплати пропонують українцям (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці тотально належить роботодавцям: які зарплати пропонують українцям (інфографіка)

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Зараз на ринку праці стався переворот: він почав тотально належати роботодавцям. Попит на роботу — величезний, а середня кількість відгуків на вакансію зросла у 5-6 разів. Експерти work.ua розповіли про основні тенденції ринку праці.

Загалом попит на робочу силу різко зменшився через неможливість працювати у зонах бойових дій, зниження попиту на товари та послуги, проблеми з логістикою та невизначеність майбутнього. Згідно з результатами онлайн-опитування серед роботодавців, майже 29% компаній тимчасово не працюють або повністю зупинили свою роботу. При цьому трохи більше ніж 61,5% бізнесів продовжують працювати у своїх містах, а майже 10% евакуювали підприємства.

Що з вакансіями?

Якщо взяти до уваги період від піка у вересні до дня перед війною, побачимо такі дані. Рекордне число вакансій на сайті було 30 вересня 2021 року — 119 615. З вересня до кінця 2021 року воно зменшувалося. На початку 2022-го було розміщено 69 835 вакансій. 23 лютого на Work.ua було розміщено 99 392 вакансії. А ось рік тому, 24 лютого 2021-го — 76 708.

У мінімумі їх було близько чотирьох тисяч 7 березня. Але після цього почалася позитивна динаміка і 30 березня 2022 року на сайті було вже 9 415 вакансій.

Є окремі категорії вакансій, у яких попит на робочу силу знизився набагато менше, ніж в інших. Це:

медицина і фармацевтика;

сільське господарство й агробізнес;

ІТ-галузь.

Одна з особливостей ринку праці зараз — поява вакансій волонтерів. Шукають волонтерів-кухарів, прибиральників, операторів координаційних центрів та навіть спеціалістів по роботі з персоналом.

Також аналітики зазначають, що війна не вплинула на кількість резюме. 22 лютого їх було 19 609, а 1 березня — 4 302 (у березні 2021-го — 20 907). Однак потім почалося досить різке зростання, і станом 29 березня за тиждень було розміщено вже 12 822 резюме.

На які зарплати можна розраховувати?

Зі статистики Work.ua можна побачити середні зарплати, які вказуються у резюме та у вакансіях. Зарплати у резюме майже не змінилися з початком війни. З початку цього року цей щотижневий показник тримався в інтервалі між 15 174 грн (22 лютого) та 15 870 грн (1 березня). Станом на 29 березня бажана зарплата, яку шукачі вказували в резюме, була 15 567 грн.

Але цього не можна сказати про зарплати у вакансіях. З початку року до 22 лютого вона коливалась від 14 052 грн до 14 568 грн. Після початку війни показник навіть зростав до 15 035 грн (8 березня), але потім знизився до 13 736 грн за даними на 29 березня, тобто на 11%.

На зниження середньої зарплати вплинуло зниження кількості «високооплачуваних» вакансій.

Якщо ж узяти, наприклад, популярну вакансію продавця-консультанта, то ситуація трохи інша:

максимальна середня зарплата, яку їм пропонували з початку року, — 12 200 грн у середині січня;

22 лютого медіана зарплат у вакансіях продавців-консультантів була 11 500 грн;

у мінімумі вона становила 10 700 грн (15 березня);

на кінець березня — 11 000 грн.

Тобто, на кінець березня бачимо зниження на 4% від довоєнної позначки.

Найвищі зарплати пропонують у Києві (у середньому 20 000 грн), Одесі (18 000 грн) та Львові (15 000 грн).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.