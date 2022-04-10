Люди з деокупованих територій, які постраждали від війни, зможуть отримати грошову допомогу — Finance.ua

Люди з деокупованих територій, які постраждали від війни, зможуть отримати грошову допомогу

Вчора 11:34 — Особисті фінанси

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким кошти з гуманітарного рахунку, відкритого НБУ дозволили використовувати також і для надання грошової допомоги постраждалим від воєнних дій.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

У чому проблема? На територіях, де велись активні бойові дії, не працювали банки, пошта, органи соціального захисту. Тож люди, навіть отримуючи соціальні виплати або пенсію на картку, просто не мали можливості користуватись ними. І зараз вони потребують коштів.

«Ми маємо механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Але також для нас дуже важливо було надати механізми швидкої фінансової допомоги людям на деокупованих територіях, які пережили страшні часи окупації», — прокоментувала Марина Лазебна.

За її словами деякі потреби Мінсоцполітики закриває гуманітарною допомогою, але якісь, індивідуальні — неможливо забезпечити таким чином.

Тому Мінреінтеграції разом з Мінсоцполітики напрацьовують системне рішення про надання грошових виплат людям, які залишались у містах, де відбувались активні бойові дії, і які зараз звільнені.

«Опрацьовуються як швидкі механізми, певна „невідкладна фінансова допомога“, для якої і потрібно було надати можливість використанні коштів з гуманітарного рахунку в НБУ, так і система виплат, яка фінансуватиметься з Державного бюджету», — розповіла міністерка.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів подовжив термін отримання фінансової допомоги для вимушено переміщених українців до 30 квітня;

у Мінсоцполітики також розповіли, що робити, якщо не отримали пенсію вчасно. За словами представників відомства, навіть якщо отримувач не звернеться за пенсією через переказ протягом двох місяців, всі належні суми йому видадуть у наступних виплатних періодах.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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