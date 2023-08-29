Литва хоче закрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю — Finance.ua
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Литва хоче закрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю

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Литва хоче закрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю
Литва хоче закрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю
Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Зазначимо, що нещодавно країна вже закрила два із шести КПП на кордоні.
Про це повідомляє LRT.
«Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» і «Райгард», — сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон.
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«Перший аспект цього пов’язаний з потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, в ситуації, яка склалася на нашому кордоні, нам потрібно якомога більше офіцерів на зеленому кордоні… І другий аспект — це проблема контрабанди», — сказала вона.
Білотайте зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.
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За її словами, критеріїв для необхідності закриття кордонів два.
«По-перше, це збройний інцидент або інциденти на кордоні однієї з країн. Цей інцидент має бути таким, що становить серйозну загрозу національній безпеці наших країн. Другий критерій — це організоване масове проникнення нелегальних мігрантів через кордон однієї з держав», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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