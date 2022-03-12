LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію

Вчора 14:33Технології&Авто
361
LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через АзіюLINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію
Точка обміну інтернет-трафіком LINX, розташована в Лондоні, відключає ключових провайдерів у рф (ростелеком, МегаФон) від міжнародного обміну трафіком.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
Федоров повідомив, що тепер трафік піде через Азію.
«LINX відключає ключових провайдерів у рф (ростелеком, МегаФон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, тож очікуються джитери, затримки, падіння пінгів», — написав Федоров.

Довідка Finance.ua:

  • президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав указ про заборону постачання доларових банкнот до росії;
  • роскомнагляд заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.
За матеріалами: Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.