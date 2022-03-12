LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію — Finance.ua

LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію

LINX відключила найбільших російських провайдерів від швидкісного інтернету. Тепер трафік піде через Азію

Точка обміну інтернет-трафіком LINX, розташована в Лондоні, відключає ключових провайдерів у рф (ростелеком, МегаФон) від міжнародного обміну трафіком.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Федоров повідомив, що тепер трафік піде через Азію.

«LINX відключає ключових провайдерів у рф (ростелеком, МегаФон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, тож очікуються джитери, затримки, падіння пінгів», — написав Федоров.

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