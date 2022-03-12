США запретили поставки долларовых банкнот в россию — Finance.ua

Что запрещается? Указом запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или опосредованно, из США с помощью персон США, где бы они ни находились, банкнот в долларах США правительству рф или любому лицу, находящемуся в России.
Также указ запрещает новые инвестиции в любой сектор экономики России, который может быть определен Минфином США по согласованию с государственным секретарем.
Кроме того, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или опосредованно предметов роскоши из США, импорт в Америку российской рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков; непромышленных алмазов.
Справка Finance.ua:
11 марта Байден объявил о дополнительных шагах со стороны США, стран G7 и Европейского Союза с целью наказания россии за ее агрессию.