США запретили поставки долларовых банкнот в россию — Finance.ua

США запретили поставки долларовых банкнот в россию

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США запретили поставки долларовых банкнот в россию

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ о запрете поставки долларовых банкнот в Россию.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома

Что запрещается? Указом запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или опосредованно, из США с помощью персон США, где бы они ни находились, банкнот в долларах США правительству рф или любому лицу, находящемуся в России.

Также указ запрещает новые инвестиции в любой сектор экономики России, который может быть определен Минфином США по согласованию с государственным секретарем.

Кроме того, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или опосредованно предметов роскоши из США, импорт в Америку российской рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков; непромышленных алмазов.

Справка Finance.ua:

11 марта Байден объявил о дополнительных шагах со стороны США, стран G7 и Европейского Союза с целью наказания россии за ее агрессию.

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