Россияне стали скупать криптовалюту из-за валютных ограничений — Finance.ua

Россияне стали скупать криптовалюту из-за валютных ограничений

Сегодня 20:49 — Финтех и Карты

Спрос на криптовалюту значительно вырос на фоне экономического кризиса и ограничений на оборот доллара и евро в стране, утверждают опрошенные российским изданием «Коммерсант» эксперты.

Открытой статистики нет, но российский криптовалютный бизнес фиксирует увеличение клиентов и объемов сделок.

Подробности. Объемы сделок с криптовалютой выросли в 3-5 раз, сообщил изданию соучредитель ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Россияне чаще всего выбирают стейблкоины, включая Tether. Инвесторы выбирают их как обычный метод вывести валюту за границу.

Поток клиентов в офисы тоже увеличился. Россияне приходят туда «с сотнями тысяч долларов» и консультируются, как перевести криптовалюту в обычные деньги после выезда за границу.

Крупные криптобиржи уже ограничили или готовы ограничить операции российских клиентов, чтобы не вступать в конфликт с американскими регуляторами, сообщает глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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