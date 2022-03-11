Россияне стали скупать криптовалюту из-за валютных ограничений — Finance.ua
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Россияне стали скупать криптовалюту из-за валютных ограничений

Сегодня 20:49Финтех и Карты
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Спрос на криптовалюту значительно вырос на фоне экономического кризиса и ограничений на оборот доллара и евро в стране, утверждают опрошенные российским изданием «Коммерсант» эксперты.
Открытой статистики нет, но российский криптовалютный бизнес фиксирует увеличение клиентов и объемов сделок.
Подробности. Объемы сделок с криптовалютой выросли в 3-5 раз, сообщил изданию соучредитель ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Россияне чаще всего выбирают стейблкоины, включая Tether. Инвесторы выбирают их как обычный метод вывести валюту за границу.
Поток клиентов в офисы тоже увеличился. Россияне приходят туда «с сотнями тысяч долларов» и консультируются, как перевести криптовалюту в обычные деньги после выезда за границу.
Крупные криптобиржи уже ограничили или готовы ограничить операции российских клиентов, чтобы не вступать в конфликт с американскими регуляторами, сообщает глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
По материалам: Forbes.ua
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