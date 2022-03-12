В России заблокировали Instagram, Meta признали экстремистами — Finance.ua

В России заблокировали Instagram, Meta признали экстремистами

Сегодня 09:18

Через несколько часов после обращения Гепрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram, а суд признал корпорацию Meta экстремистской организацией.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора , отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан российской федерации, в том числе военнослужащих», — пишут оккупанты.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины, следом появилось решение российского суда, признавшее Meta экстремистской организацией на территории рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью