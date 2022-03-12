В России заблокировали Instagram, Meta признали экстремистами — Finance.ua
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В России заблокировали Instagram, Meta признали экстремистами

Сегодня 09:18
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Через несколько часов после обращения Гепрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram, а суд признал корпорацию Meta экстремистской организацией.
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.
«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан российской федерации, в том числе военнослужащих», — пишут оккупанты.
Как сообщил министр цифровой трансформации Украины, следом появилось решение российского суда, признавшее Meta экстремистской организацией на территории рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Економічна Правда
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