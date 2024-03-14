lifecell оштрафували на 10,5 млн грн за неналежну підготовку до блекаутів — Finance.ua

lifecell оштрафували на 10,5 млн грн за неналежну підготовку до блекаутів Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

lifecell оштрафували на 10,5 млн грн за неналежну підготовку до блекаутів

Мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо блекаутів.

Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

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Регулятор розпочав перевірки операторів у низці областей у січні минулого року. Загалом було проведено 22 позапланові перевірки на обʼєктах операторів «великої трійки»: «Водафон» у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях; «Київстар» — у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях; lifecell — у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку.

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У грудні 2023 року НКЕК виявила, що порушення не усунув оператор lifecell.

Регулятор ухвалив рішення стягнути з ТОВ «Лайфселл» штраф у розмірі 0,1% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 2023 рік, що становить 10,45 млн грн.

Блекаути наприкінці 2022 та на початку 2023 року примусили провайдерів вкладатися в енергоефективний інтернет. Ті, хто зміг забезпечити зв’язок під час відключень світла, отримали чимало нових абонентів. У 2023-му історія повторилася.

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