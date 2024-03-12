Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell

Фондовий ринок
34
Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell
Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell
АМКУ розглядає, як компанія DVL Telecom може отримати контроль над компаніями «Лайфселл», «Глобал Білгі» і «Укртауер».
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Під час розгляду заяв про придбання DVL Telecom контролю над групою «Лайфселл» виникла потреба перевірити дії групи «Лайфселл» та групи Turkcell, оскільки до окремих осіб в них були застосовані санкції.
Читайте також
Під час розгляду заяв про придбання компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл» і ТОВ «Уктауер» виявлено підстави для заборони цих операцій.
Крім того, Антимонопольний комітет пояснив, що не може надати DVL Telecom окремий дозвіл на придбання ТОВ «Глобал Білгі», оскільки всі заявки на придбання ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Укртауер» і ТОВ «Глобал Білгі» утворюють одну транзакцію.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.