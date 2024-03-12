Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell — Finance.ua

Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell Сьогодні 06:41 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет почав досліджувати справу щодо купівлі французькою компанією Lifecell

АМКУ розглядає, як компанія DVL Telecom може отримати контроль над компаніями «Лайфселл», «Глобал Білгі» і «Укртауер».

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Під час розгляду заяв про придбання DVL Telecom контролю над групою «Лайфселл» виникла потреба перевірити дії групи «Лайфселл» та групи Turkcell, оскільки до окремих осіб в них були застосовані санкції.

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Під час розгляду заяв про придбання компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл» і ТОВ «Уктауер» виявлено підстави для заборони цих операцій.

Крім того, Антимонопольний комітет пояснив, що не може надати DVL Telecom окремий дозвіл на придбання ТОВ «Глобал Білгі», оскільки всі заявки на придбання ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Укртауер» і ТОВ «Глобал Білгі» утворюють одну транзакцію.

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