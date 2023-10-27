Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні Сьогодні 12:45 — Світ

Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні

У Латвії зробили серйозний крок до початку конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їхньої подальшої передачі Україні. Відповідні законодавчі поправки ухвалив у першому читанні Сейм Латвії.

Про це йдеться у повідомленні латвійського парламенту.

«Поправки до Закону про дорожній рух передбачають конфіскацію транспортних засобів, зареєстрованих у росії, якщо вони не зареєстровані у Латвії у встановлений законом термін», — зазначено у повідомленні.

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Йдеться про термін у три місяці з моменту набуття чинності поправок. Крім того, власників авто під час вилучення транспортного засобу оштрафують на суму від 750 до 2000 євро.

Планується, що поправки будуть остаточно прийняті та набудуть чинності в середині листопада. Тобто конфіскацію російських автомобілів у Латвії можуть розпочати з середини лютого.

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Авто на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі Латвії лише транзитом на 24 години. При цьому власник авто з російською реєстрацією при в'їзді в країну повинен буде надати інформацію про транспортний засіб та його водія у спеціальній електронній системі.

Очікується, що конфісковані транспортні засоби передадуть Україні, повідомляють автори законопроєкту.

Довідка Finance.ua:

авто із російськими номерами вже не можуть в'їжджати до Латвії. Аналогічні рішення ухвалено у всіх країнах ЄС, які межують із рф, а також у Норвегії, через яку росіяни ввозили свої машини обхідним шляхом.

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