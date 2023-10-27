Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні — Finance.ua
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Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні

Світ
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Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні
Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах — транспорт передадуть Україні
У Латвії зробили серйозний крок до початку конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їхньої подальшої передачі Україні. Відповідні законодавчі поправки ухвалив у першому читанні Сейм Латвії.
Про це йдеться у повідомленні латвійського парламенту.
«Поправки до Закону про дорожній рух передбачають конфіскацію транспортних засобів, зареєстрованих у росії, якщо вони не зареєстровані у Латвії у встановлений законом термін», — зазначено у повідомленні.
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Йдеться про термін у три місяці з моменту набуття чинності поправок. Крім того, власників авто під час вилучення транспортного засобу оштрафують на суму від 750 до 2000 євро.
Планується, що поправки будуть остаточно прийняті та набудуть чинності в середині листопада. Тобто конфіскацію російських автомобілів у Латвії можуть розпочати з середини лютого.
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Авто на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі Латвії лише транзитом на 24 години. При цьому власник авто з російською реєстрацією при в'їзді в країну повинен буде надати інформацію про транспортний засіб та його водія у спеціальній електронній системі.
Очікується, що конфісковані транспортні засоби передадуть Україні, повідомляють автори законопроєкту.

Довідка Finance.ua:

  • авто із російськими номерами вже не можуть в'їжджати до Латвії. Аналогічні рішення ухвалено у всіх країнах ЄС, які межують із рф, а також у Норвегії, через яку росіяни ввозили свої машини обхідним шляхом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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