Литва зобов’язала авто з російськими номерами покинути ЄС протягом пів року — Finance.ua
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Литва зобов’язала авто з російськими номерами покинути ЄС протягом пів року

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Автомобілі з російськими номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, повинні покинути країну й територію всього Європейського союзу протягом шести місяців із дати в'їзду.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Митниця нагадує про те, що винятки робляться лише для зареєстрованих у російській федерації автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом у Калінінградську область. Втім, для цього необхідно пред’явити транзитний документ FTD.
Зокрема митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, які були зареєстровані у Росії чи мають російське походження. За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.
Заборона на в'їзд авто з російськими номерами
13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили про заборону в'їзду автомобілів з російськими номерами на їх територію після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій.
Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до рф, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
За матеріалами:
РБК-Україна
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