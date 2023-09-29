Литва зобов’язала авто з російськими номерами покинути ЄС протягом пів року — Finance.ua

Литва зобов’язала авто з російськими номерами покинути ЄС протягом пів року Сьогодні 17:43

Автомобілі з російськими номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, повинні покинути країну й територію всього Європейського союзу протягом шести місяців із дати в'їзду.

Про це повідомляє Deutsche Welle

Митниця нагадує про те, що винятки робляться лише для зареєстрованих у російській федерації автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом у Калінінградську область. Втім, для цього необхідно пред’явити транзитний документ FTD.

Зокрема митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, які були зареєстровані у Росії чи мають російське походження. За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили про заборону в'їзду автомобілів з російськими номерами на їх територію після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до рф, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.