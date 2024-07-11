Китай запатентував у 6 разів більше винаходів із ШІ, ніж США — Finance.ua
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Китай запатентував у 6 разів більше винаходів із ШІ, ніж США

Технології&Авто
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Китай запатентував у 6 разів більше винаходів із ШІ, ніж США
Китай запатентував у 6 разів більше винаходів із ШІ, ніж США
Китай перевершив США за кількістю патентів на генеративний штучний інтелект, подавши в шість разів більше заявок за десятиліття з 2014 по 2023 рік.
Згідно з даними, опублікованими Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, на Китай припадає близько 70% патентних заявок у цій категорії за останні 10 років. Загалом за цей період було подано 54 000 заявок, з яких 38 210 належать Китаю. США посідають друге місце з 6 276 поданими заявками. За ними йдуть Південна Корея, Японія та Індія, у яких був найвищий середньорічний темп зростання кількості патентних заявок — 56%.
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Після того, як наприкінці 2022 року OpenA презентувала ChatGPT, відбулося вибухове зростання кількості патентів, пов’язаних із генеративним ШІ (GenAI): понад 25% таких патентів було подано тільки у 2023 році. Зростання моделей генеративного штучного інтелекту в Китаї збіглося з глобальним поширенням патентів у цій галузі. Китайські компанії вивели на ринок понад 200 великих мовних моделей. Це стало результатом «ChatGPT-ажіотажу», який спонукав безліч місцевих компаній-гігантів і стартапів у сфері ШІ пропонувати свою відповідь на вірусний американський чат-бот.
Перегони у сфері штучного інтелекту підштовхнули китайські компанії до того, щоб стати одними з найактивніших заявників на патенти GenAI. Шість із десяти провідних компаній, які подали патентні заявки, виявилися китайськими. До їх числа входять Tencent, що займається соцмережами і відеоіграми; торгова платформа Alibaba; материнська компанія TikTok ByteDance; пошуковий гігант і лідер у сфері ШІ Baidu, страхова компанія Ping An Insurance, а також Китайська академія наук.
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Компанія Tencent зі штаб-квартирою в Шеньчжені посіла перше місце у світі серед заявників на патенти в галузі генеративного ШІ, подавши 2074 заявки. Baidu, Alibaba і ByteDance мали 1234, 571 і 418 відповідно, посівши 3, 6 і 9 місця в списку. Іншими головними претендентами є американська компанія International Business Machines, Alphabet (власник Google) і Microsoft, а також південнокорейська Samsung Electronics.
З огляду на широкий спектр технологій, які можна віднести до GenAI, Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) використала для ідентифікації відповідних патентів низку термінів. Серед них — «генеративно-змагальні мережі», «великі мовні моделі», «дифузійні моделі». Крім того, для підвищення точності ідентифікації ВОІВ застосовувала доопрацьовану модель GenAI.
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Технології, описані в патентах на GenAI, призначені для застосування в найрізноманітніших галузях. Лідером за кількістю поданих заявок стали науки про життя, але також патенти охоплюють сфери управління документами, бізнес-рішень, промисловості та виробництва, транспорту, безпеки і телекомунікацій.
Організація прогнозує, що GenAI використовуватимуть для прискорення розроблення нових ліків, автоматизації завдань управління документами та допомоги ботам обслуговування клієнтів.
За матеріалами:
cikavosti
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