Китай вводить мита на канадську продукцію — Finance.ua

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Китай вводить мита на канадську продукцію

Світ
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Китай вводить мита на канадську продукцію
Китай вводить мита на канадську продукцію
Китай оголосив про введення мит на канадську аграрну та продовольчу продукцію загальною вартістю в понад 2,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє Reuters.

Причини рішення

Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що мита набудуть чинності 20 березня.
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Вони включатимуть 100% тариф на канадську ріпакову олію, макуху та горох на суму понад 1 мільярд доларів, а також 25% мито на морепродукти та свинину — 1,6 мільярда.
Як пише видання, це стало відповіддю на жовтневі мита, запроваджені Канадою, що відкриває новий фронт у торгівельній війні, яка частково розпалюється тарифною політикою США.
«Заходи Канади серйозно порушують правила Світової організації торгівлі, є типовим актом протекціонізму та є дискримінаційними заходами, які завдають серйозної шкоди законним правам та інтересам Китаю», — йдеться в заяві міністерства.
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Водночас Китай не включив у санкційний перелік ріпак, що може залишати простір для подальших переговорів. Аналітики вважають, що такі дії Пекіна є як відповіддю на дії Оттави, так і попередженням щодо можливих наслідків тісного узгодження Канади з торговою політикою США.
«Час може служити попередженням. Страйкуючи зараз, Китай нагадує Канаді про ціну занадто тісного узгодження з американською торговою політикою. Міністерство торгівлі розтягнуто, жонглюючи торговими суперечками зі США та Європейським Союзом. Канада, яка має нижчий пріоритет, мала чекати своєї черги», — зазначив Ден Ван, китайський директор Eurasia Group у Сінгапурі.
За матеріалами:
suspilne.media
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