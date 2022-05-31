Київщина отримала комплект Starlink — Finance.ua

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Київщина отримала комплект Starlink

Вчора 19:11Казна та Політика
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Фото: Управління туризму Київської ОДАФото: Управління туризму Київської ОДА
Для підтримки роботи критичної інфраструктури, збереження зв’язку між містами та екстреними службами Київщина отримала комплект обладнання Starlink.
Про це повідомляє управління туризму Київської обласної держадміністрації у своєму Фейсбуці.
«Київщина в рамках проекту Operation Sunflower від Міжнародного благодійного фонду „Океан надії“ отримала комплект обладнання Starlink компанії SpaceX, який використовуватиметься для підтримки роботи критичної інфраструктури області, збереження зв’язку між нашими містами та екстреними службами, рятуючи життя людей», — йдеться у повідомленні.
Starlink — це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету — до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
За матеріалами: Укрінформ
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