Курс валют: експерти спрогнозували, до чого готуватись у липні — Finance.ua

Курс валют: експерти спрогнозували, до чого готуватись у липні Вчора 12:00 — Валюта

Курс долара США відносно гривні цього літа буде стабільним і не схильним до суттєвих коливань, незважаючи на війну росії в Україні. У цьому впевнені експерти, опитані виданням Сьогодні.

«Літо — традиційний період ділового затишшя, коли попит на валюту зменшується. А цього року ще й скорочується попит на валюту, яка минулими роками йшла на відпочинок за кордоном», — йдеться у статті.

На користь гривні відіграє той факт, що західні країни нарешті збільшили фінансування українського бюджету. І хоча поки що про 5 мільярдів доларів на місяць не йдеться, сума фінансування порівняно з травнем зросла втричі.

«За червень до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн зовнішньої допомоги. Це більш ніж утричі більше, ніж місяць тому. І це дані, коли місяць ще не закінчився. Швидше за все червень стане першим місяцем війни, коли зовнішня допомога від партнерів нарешті щось внесе більше до бюджету, ніж податкові надходження», — розповідає депутат ВР Ярослав Железняк.

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Експерти кажуть, що швидше за все, найближчим часом все ще зберігатиметься потрійний валютний курс — фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг, картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном та реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний. Але найближчим часом Нацбанк може почати зближувати всі ці три показники.

Останні новини вказують на те, що з множинним валютним курсом настав час прощатися і переходити до гнучкого курсоутворення. Допомога від заходу зростає, а в узгоджених партнерами планах на наступні місяці — ще кілька десятків мільярдів доларів. Парламент ухвалив закон про повернення ПДВ на імпорт та імпортних мит на товари, які масово виробляються в Україні. Таким чином, доцільно поступово відпускати офіційний курс, припиняти практику множинних курсів та скасовувати перелік критичного імпорту, — вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Такі ініціативи можуть призвести до невеликого зниження комерційного курсу та зростання офіційного курсу НБУ.

Довідка Finance.ua:

надходження з-за кордону зросли. Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1,162 млрд доларів. Про це повідомляє Національний банк України. Ця сума на 3% більше, ніж у травні минулого року (1,128 млрд доларів) і на 14,9% більше, ніж у квітні поточного року (1,011 млрд доларів);

новий сервіс: у застосунку від «Мінфін» можна бронювати курс і суму валюти.



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