Новий сервіс: у застосунку від «Мінфін» можна бронювати курс і суму валюти — Finance.ua

Новий сервіс: у застосунку від «Мінфін» можна бронювати курс і суму валюти Вчора 09:55 — Валюта

Новий сервіс: у застосунку від «Мінфін» можна бронювати курс і суму валюти

Медіапартнер Finance.ua — сайт про фінанси та інвестиції «Мінфін» — запустив сервіс бронювання валюти у своєму мобільному застосунку Мінфін Валюта. В ньому ви можете:

зафіксувати поточний курс валюти онлайн; забронювати необхідну суму готівкової валюти, щоб потім гарантовано забрати її офлайн у відділенні банку.

Як це працює

Бронювання курсу в Мінфін Валюті — перший подібний сервіс в Україні. До нього бронювання як офіційної послуги не існувало: успішний обмін за узгодженим курсом залежав лише від того, чи вдасться вам домовитись з оператором обміну. Але застосунок від «Мінфін» дозволяє укласти угоду на обмін із банком, тож ваші права як споживача будуть захищені законом.

Банки, у яких можна бронювати валюту, відмічені у застосунку позначкою «Доступний обмін».

Першим банком-партнером, у якого можна забронювати курс у Мінфін Валюті, став Unex Bank. Ви можете забронювати валюту у даного банку у 16 відділеннях по всій Україні: застосунок покаже вам відділення, що знаходиться найближче до вас.

Щоб отримати готівку за заброньованим курсом, вам потрібно зробити два простих кроки:

створити заявку на бронювання курсу та суми валюти у застосунку (заявка діє протягом одного робочого дня); забрати готівкову валюту у вибраному відділенні банку у вказаний час.

Завантажте застосунок Мінфін Валюта за цим посиланням , і зможете оцінити новий сервіс у роботі.

Що таке Мінфін Валюта?

Мінфін Валюта — це мобільний застосунок від фінансового порталу «Мінфін». Він допомагає користувачам вигідно обмінювати валюту: сповіщає про актуальний курс, показує відділення банків та пунктів обміну з найвигіднішим обміном поблизу вас, а відтепер і допомагає забронювати курс та суму валюти.

Досліджуйте нові можливості застосунку та діліться своїми враженнями про них за цим посиланням

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