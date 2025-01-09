Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків — Finance.ua

Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків Сьогодні 17:00 — Валюта

Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків

Курс долара до гривні за 2024 рік підвищився на 10,7%. У 2025 році прогнозується зростання курсу ще на 9,2%.

45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар. За очікуваннями банкірів, фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році приблизно такими ж темпами, як і минулого. Середнє значення на грудень становитьПрогнози коливаються

При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року.

Довідка Finance.ua:

2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з’їдає частину прибутку від вкладів. Експерти дали українцям поради, купувати чи продавати валюту, а також на чому краще заробляти.

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року. Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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