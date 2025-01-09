Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків — Finance.ua
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Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків

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Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків
Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків
Курс долара до гривні за 2024 рік підвищився на 10,7%. У 2025 році прогнозується зростання курсу ще на 9,2%.
За очікуваннями банкірів, фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році приблизно такими ж темпами, як і минулого. Середнє значення на грудень становить 45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар.
При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.
Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків
Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року.

Тиск на гривню: які фактори впливають на курс валют в січні 2025 року

Довідка Finance.ua:

  • 2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з’їдає частину прибутку від вкладів. Експерти дали українцям поради, купувати чи продавати валюту, а також на чому краще заробляти.
  • У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року. Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
  • За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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