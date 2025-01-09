Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків — Finance.ua

Курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків
Курс долара до гривні за 2024 рік підвищився на 10,7%. У 2025 році прогнозується зростання курсу ще на 9,2%.
За очікуваннями банкірів, фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році приблизно такими ж темпами, як і минулого. Середнє значення на грудень становить 45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар.
При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.
Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року.
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Довідка Finance.ua:
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